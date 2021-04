경기도소방 "신속한 화재대응위해 건축물 평면도 관리실 비치해주세요"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도소방이 신속한 인명구조 및 화재진압을 위해 건축물 평면도 또는 소방시설 도면(사본)을 쉽게 찾아볼 수 있는 관리실에 비치해 줄 것을 당부했다.

경기도 소방재난본부는 이러한 내용을 담은 '화재예방을 위한 당부말씀'이란 제목의 서한문을 작성해 도내 8만9000여 곳 상가 건물과 아파트 등 건축물에 발송할 계획이라고 28일 밝혔다.

경기소방본부는 서한문을 통해 유사 시 효율적인 화재 진압과 신속한 인명구조를 위해 관리실 비치가 중요하다며 내부진입이 곤란할 경우 활용이 불가능할 수 있어 방재실 보관은 삼가 달라고 덧붙였다.

이와 함께 피난 안내도와 자위소방대 조직 및 임무표 등을 건물 각층 출입구와 엘리베이터 내 모니터, 관리사무소 등에 게시할 것도 요청했다.

이 외에도 ▲소화기 등 소방시설은 항상 정상 작동되도록 유지 및 관리 철저 ▲연기로 인한 피해 최소화를 위해 방화문 등 방화구획 유지 철저 ▲비상구 폐쇄ㆍ변경ㆍ훼손 등 근절 및 피난대피로 상 물건 적치 금지 등도 철저히 준수해 줄 것을 당부했다.

경기소방본부 관계자는 "건축물 평면도 또는 소방시설 도면을 찾기 쉬운 곳에 비치하고, 소방시설의 철저한 관리 등을 준수해 화재로 인한 고귀한 생명과 재산피해가 발생하지 않도록 적극적으로 협조해 달라"고 강조했다.

현행 '화재예방, 소방시설ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률'에 따르면 소방안전관리대상물의 관계인은 피난시설의 위치, 피난경로 또는 대피요령이 포함된 안내정보를 근무자 또는 거주자에게 정기적으로 제공해야 한다고 규정하고 있다. 또 피난유도 안내정보를 제공하지 않은 경우 300만원 이하의 과태료가 부과된다.

