담양군 ‘에코하이테크 산업단지’ 산업용지 100% 분양 완료

친환경 산업도시 도약, 청년 일자리 창출 및 지역경제 활성화 등 긍정적 효과 기대

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 27일 ‘에코하이테크 담양산업단지’(이하 에코산단) 산업시설용지가 전부 분양돼 지역경제 활성화에 크게 기여할 것이라고 밝혔다.

에코담양산단은 담양읍 삼만리와 금성면 원천리 일원에 조성된 산업단지로 담양군, 한국투자증권, 현대엔지니어링 등 6개 사가 출자해 개발됐다.

지난 2014년 착공해 4년간의 조성공사를 거쳐 2017년 12월 준공 후 본격적인 기업 유치에 돌입했다.

2019년 말까지 분양실적이 60%대로, 관리 기본계획 변경을 통한 업종 추가 등 수요자 맞춤형 마케팅을 추진했으며, 사업시행사인 담양 그린개발(주)과 함께 산업단지 미분양 해소 방안을 마련했다.

이처럼 산업단지에 입주한 기업과 연계된 기업들을 대상으로 지속적인 기업 유치 활동을 전개했다.

그 결과 코로나19로 인한 국내 경기침체로 투자심리가 위축된 어려운 상황 속에서도 산업용지 100% 분양이라는 성과를 달성했다.

에코 산단은 규모 58만㎡의 산업단지로 현재 자동차부품, 금속 및 식품 가공업체 등 환경오염이 적은 업종만 유치했다.

이로써 군민들의 환경권 보호는 물론, 타 산업단지에서는 느낄 수 없는 쾌적한 환경 조성으로 입주업체들의 근로환경을 한층 더 높일 것으로 보인다.

또 이미 75개 기업이 입주했고 앞으로 25개 기업이 입주할 예정으로 향후 2~3년 안에는 100개 업체가 본격 가동, 지역경제에 활력을 불어넣을 것으로 군은 전망했다.

군 관계자는 “앞으로 에코 산단이 청년 일자리 창출과 포스트 코로나 시대 지역경제 활성화 및 지역산업 발전의 중추적인 역할을 담당할 것으로 기대된다”며 “분양기업의 입주가 하루빨리 이뤄질 수 있도록 입주 시 애로사항 등을 적극 해결해 나갈 계획이다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr