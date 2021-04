광주 광산구, 5·18 광주정신 담은 ‘오월주먹빵’ 지원

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주광역시 광산구가 본량동 주민들이 우리밀로 만든 ‘오월주먹빵’이 5·18민주화운동 41주년인 올해도 전국을 누비며 광주정신을 알릴 수 있도록 지원한다.

올해는 특히 판매 수익 일부가 미얀마 민주화 투쟁을 돕기 위한 성금으로 사용될 계획이다.

광산구는 5·18 정신을 알리고 있는 관내 마을기업인 본빵협동조합의 ‘오월주먹빵’ 홍보를 지원한다고 27일 밝혔다.

광산구는 지난 16일 본빵협동조합과 올해 마을기업 육성사업 약정을 체결하기도 했다.

마을기업은 지역주민이 지역자원을 활용한 사업을 통해 소득 및 일자리를 창출해 지역공동체 이익을 실현하는 기업이다. 행정안전부가 지정해 3년차까지 총 1억원을 지원받을 수 있다.

광산구 본량동 주민 33명이 모여 지난해 3월 설립한 본빵협동조합은 본량동에서 카페를 운영하며 매실찰보리빵, 식혜, 수제청 등을 지역 농산물로 만들고 있다.

게다가 5월 광주의 사연을 담은 ‘오월주먹빵’으로 5·18민주화운동의 가치와 의미를 널리 알리고 있다.

본빵협동조합은 지난해 5월 광주시로부터 예비마을기업으로 지정된 데 이어 올해 행안부에서 지정하는 마을기업으로 선정돼 5000만원을 지원받게 됐다.

이를 바탕으로 올해 ‘오월주먹빵’을 더 다양한 채널, 방식으로 적극 홍보할 계획이다.

5·18 40주년인 지난해 첫 선을 보인 ‘오월주먹빵’은 1980년 5월 계엄군에 의해 봉쇄돼 전하지 못했던 광주의 가슴 아픈 사연을 포장지 안쪽에 새겼다.

‘오월주먹빵’을 구매하면 5월의 사연이 담긴 ‘오월서한’과 5·18민중항쟁 10일간 시간대별 기록이 동봉된다.

본빵협동조합은 전국 지자체, 기관은 물론 SNS, 라이브커머스 등 온·오프라인에 걸쳐 ‘오월주먹빵’ 홍보를 진행한다.

더불어 5·18수업, 5·18 기념행사와 연계한 판매도 추진할 계획이다.

내달부터는 ‘오월주먹빵’에 미얀마엽서도 담아 배달한다. 1980년 5월의 아픔이 고스란히 재현된 미얀마 시민들의 민주화투쟁에 함께 하겠다는 의미다.

본빵협동조합 ‘오월주먹빵’을 판매한 수익금 일부를 미얀마 민주화지지 성금으로 후원할 예정이다.

광산구 관계자는 “앞으로도 본빵협동조합이 마을의 자원을 활용해 지역공동체 이익과 사회적 가치 창출에 기여하기를 기대한다”며 “SNS 홍보, 카드뉴스 제작, 판매전 설치 등을 통해 5·18광주정신이 전국적으로 확산할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr