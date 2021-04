2034년 천연가스 수요 5만t…공급인프라 확충에 5.6조 투자

[세종=아시아경제 권해영 기자] 오는 2034년 국내 천연가스 수요(기준수요)가 지금보다 15% 증가한 4797만t에 이를 것으로 예상되면서 정부가 공급 인프라 구축 등에 5조6000억원을 투자한다.

산업통상자원부는 올해부터 2034년까지 장기 천연가스 수요전망과 도입전략, 수급관리 및 공급설비 계획을 담은 '제14차 장기 천연가스 수급계획'을 확정·공고했다고 27일 밝혔다.

2년 주기로 수립하는 이번 계획에 국내 천연가스 수요는 올해 4169만t에서 2034년 4797만t으로 약 15%가 증가할 전망이다. 연평균으로 매년 1.09%씩 늘어나는 수준이다.

특히 이번 계획에서는 발전용 천연가스 수요의 변동성을 안정적으로 관리하기 위해 기존의 '기준수요' 전망 외에 '수급관리 수요'를 처음으로 전망했다. 이에 따른 총 천연가스 수요는 올해 4559만t에서 2034년 5253만t까지 증가할 것으로 예상된다.

도입 및 수급 관리 측면에서 정부는 도입선을 다변화하고, 도착지제한 완화 등 도입조건의 유연성을 확보해 공급 안정성을 높이겠다고 설명했다. 또 유가변동에 따른 가격변동 완화를 위해 도입 가격산정방식 다양화와 중기계약(5~10년) 등을 활용한 가격 안정성을 확보한다는 방침이다.

정부는 천연가스 공급설비를 확충하고 운영 중인 공급 인프라의 안전성 강화를 위해 2034년까지 총 5조5946억원을 투입하기로 했다.

안정적인 공급을 위해 당진에 가스공사 제5기지를 건설해 2034년까지 1840만㎘의 저장용량을 확보하고 천연가스 주배관 789㎞를 추가 건설할 예정이다. 또 연내 태백, 청양 등 4개 지자체에 도시가스를 보급하고 화천, 청송 등 13개 군에 대해서는 액화석유가스(LPG) 배관망을 보급해 229개 시군구 전국 모든 지자체에 가스공급 체계 구축을 완료한다는 목표다.

이 밖에 액화천연가스(LNG) 벙커링, 수소산업 등 천연가스 신시장 활성화를 위해 제도개선과 인프라 확충도 추진한다.

산업부 관계자는 "탄소중립 시대의 가교 에너지원인 천연가스의 안정적 수급이 중요해졌다"며 "이번 수급계획에서 기준수요 이외에 수급관리 수요를 추가로 전망하고 비축의무량도 상향 추진하는 등 수급 안정성을 강화했다"고 밝혔다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr