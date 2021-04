윤여정 "축구선수들 심정 알겠더라…난생 처음 받는 스트레스였다"(종합)

[아시아경제 최동현 기자] "한국 축구선수들 심정 알겠더라. 상 못 받으면 어떡하나 싶었다. 난생 처음 받는 스트레스였다."

배우 윤여정이 25일(현지시간) 제93회 아카데미 시상식 직후 LA총영사관저에서 한국 특파원들과 만나 기자회견을 갖고 오스카 수상 소회를 밝혔다. 윤여정은 한결 가벼운 마음으로 여우조연상 수상 소감과 그동안의 부담감 등에 대해 솔직하게 털어놓았다.

윤여정은 국민들의 기대가 예상했던 것 이상으로 커지자 갈수록 부담을 느꼈다고 했다. 윤여정은 "처음엔 아카데미에 지명된 것 만으로도 영광이었다"면서 "국민들의 성원이 커지다 보니 나중엔 너무 힘들어 눈의 실핏줄이 다 터질 정도였다"고 말했다. 그는 이어 "2002년 한일월드컵 때 온 국민이 난리 칠 때 축구선수들이 얼마나 정신이 없었을까, 김연아는 얼마나 힘들었을까 생각했다"면서 "별로 즐겁지 않았다"고 덧붙였다.

윤여정은 스스로 수상 가능성을 낮게 봤다고 했다. 그는 "내가 수상한다고 생각하지 않고 글렌 클로즈가 타길 바랐다"면서 "2000년쯤 영국에서 그의 연극을 보고 '참 대단하다'고 생각한 적 있는데 나와 동갑이었다"고 전했다. 그는 이어 "인생을 오래 살고 배반을 많이 당해서 그런지 그런 거 바라지도 않았다"면서 "이름이 불려졌고 영어도 못하지만 엉망 진창으로 (수상 소감을) 했다"고 말했다.

배우 한예리와 함께 시상식장에 오게 된 일화도 소개했다. 윤여정은 "후보가 한사람만 데리고 올 수 있는데 두 아들 중 한명만 데리고 올 수 없었다"면서 "작은 아들이 여기까지 함께 캠페인을 한 김인아라는 친구를 추천했고 김인아는 한예리가 와야 아름답다고 해 같이 오게됐다"고 전했다.

자신의 연기 철학에 대해 윤여정은 "열등의식에서 시작됐다"면서 "제 약점을 아니까 열심히 외우는거다"고 했다. 그는 이어 "열심히 외워서 피해를 주지 말자가 저의 시작이었다"라며 "대본이 저에겐 성경같았다"고 덧붙였다.

윤여정은 지금이 최고의 순간은 아니라고 손사레를 쳤다. 그는 "최고라는 말이 참 싫다"라며 "최중이 되면 안 되나, 같이 살면 안 되나, 아카데미가 다는 아니지 않나"라고 강조했다. 이어 "아카데미는 동양인들에겐 너무 높은 벽"이라며 "그냥 동등하게 살자. 최고의 순간인지 나는 잘 모르겠다"고 말했다.

