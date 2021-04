G마켓·옥션, 닌텐도 패밀리위크…“집콕 필수템 0순위”

[아시아경제 임춘한 기자] G마켓과 옥션은 다음달 2일까지 ‘닌텐도 패밀리 위크’를 진행한다고 26일 밝혔다. 닌텐도 스위치 본체와 인기 소프트웨어 패키지를 한정 수량으로 특가 판매한다.

한정수량 패키지 상품은 매일 G마켓에서 오전 10시, 옥션에서 오후 3시부터 판매 시작한다. 본체는 닌텐도 스위치 네온 블루/네온 레드, 닌텐도 스위치 모여봐요 동물의 숲 에디션으로 총 2가지가 준비돼 있다. 소프트웨어는 모여봐요 동물의 숲, New 포켓몬 스냅 등 15종의 제품 중에서 자유롭게 선택 가능하다.

인기 소프트웨어 2종 묶음도 할인가에 판매한다. 대표 제품으로 마리오 카트 라이브: 홈 서킷, 링 피트 어드벤처, 모여봐요 동물의 숲, 슈퍼 마리오 3D 월드+퓨리 월드, 슈퍼 마리오 파티, 별의 커비 스타 얼라이즈, Minecraft, 슈퍼 마리오 3D 컬렉션 등이 있다. 인기 소프트웨어 2종 묶음 상품의 경우 5000원 중복할인쿠폰을 제공한다.

이베이코리아 관계자는 “집콕 생활이 길어지면서 지난 1년간 게임 수요가 폭발적으로 증가했다”며 “특히 닌텐도 관련 소프트웨어를 찾는 고객들이 많아져 이번 한정수량 프로모션을 기획하게 됐다”고 말했다.

