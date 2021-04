'백신만 빼고' 美, 印에 백신원료·치료제 긴급 지원

백악관, 양국 국가안보 보좌관 통화 후 발표

치료제·인공 호흡기 등 지원 예고

비축 중인 백신 공급 언급 안해

EU도 백신 지원 없어

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국이 최악의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태를 겪고 있는 인도에 백신 원료와 산소 등을 신속히 공급하겠다고 밝혔다. 다만 완제품 백신은 공급 대상에서 언급하지 않았다.

백악관 국가안보회의(NSC)는 25일(현지시간) 제이크 설리번 NSC 보좌관과 아지트 노발 인도 국가안보 고문과 통화 후 이런 내용을 담은 성명을 발표했다.

성명은 미국이 가용한 지원 물자를 확인하고 있으며 인도에 즉시 제공할 백신 제조 원료를 확인했다고 밝혔다.

미국은 인도에 치료제, 신속 진단 테스트 키트, 인공호흡기, 개인 보호 장비(PPE), 의료용 산소 등도 공급할 예정이다.

이와는 별도로 미국개발금융공사(DFC)를 통해 인도가 내년까지 10억개 이상의 백신을 제조할 수 있도록 지원하고 대외원조 기관인 US에이드를 통해서도 긴급 자원을 공급하겠다고 했다.

설리번 보좌관은 트위터에 "도발 고문과 곧 다시 통화하기로 했다. 미국은 인도 국민과 연대하고 있으며 더 많은 물자와 자원을 보낼 것"이라고 밝혔다.

미 측의 입장은 하루 전 주류 언론들이 인도의 신규 코로나19 하루 감염자 수가 연일 30만명을 넘어서고 사망자가 수천명에 달하는 중에도 백신 원료 공급을 하지 않고 있다는 비판 후 나왔다. 토니 블링컨 국무부 장관도 하루 전 인도와의 협력을 예고했었다.

다만 이날 발표된 지원 대상에는 즉시 사용 가능한 백신 공급에 대한 거론은 없었다. 인도는 이미 1억4000만회의 백신을 접종했지만, 미국의 백신 원료 공급 차단 정책으로 인해 백신 생산 확대에 어려움을 겪고 있다. 이에 대한 불만이 가중되면서 인도 언론은 반미 감정이 확산하고 있다고 전했다. 인도는 신속하게 더 많은 백신을 공급하기 위해 미국에 백신 특허에 대한 일시적인 포기도 요구하고 있다.

앞서 조 바이든 미국 대통령은 미국의 백신 접종이 2억회를 넘었음에도 "비축 중인 백신의 활용에 대해 검토하고 있지만, 해외에 대한 백신 공여는 아직 자신이 없다"라고 말한 바 있다. 국무부도 백신 접종은 자국 최우선 원칙임을 강조했다.

EU, 독일, 영국 등도 인도에 대한 치료제 등 지원 방침을 밝혔지만, 백신 지원에 대해서는 거론하지 않았다.

각국은 인도와의 교류도 차단 중이다. 영국을 시작으로 독일에 이어 이날은 이탈리아가 인도에서 오는 여행객의 입국을 금지했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr