인천도시공사, 스마트 헬스케어 공동주택 시범운영

연수구 매입임대주택 노인·장애인 35가구 대상

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천도시공사(iH공사)가 초고령화 사회의 건강한 주거복지 실현을 위해 스마트 헬스케어 공동주택을 시범 운영한다.

iH공사는 가천대 헬스케어융합연구소와 함께 AAL(Ambient Assited Living: 전천후 생활보조 환경) 구축 기반의 '스마트 헬스케어 공동주택 연구'를 위한 시범단지 운영에 참여한다고 25일 밝혔다.

이 사업은 국토교통부가 발주한 'AAL 기반의 스마트 헬스케어 공동주택 헬스케어 기술 및 실증모델 개발' 연구과제로, 정보통신기술(ICT) 주택인프라와 헬스케어기술을 융합한 국내표준모델 개발 및 보급 활성화를 목표로 한다.

iH공사는 노인과 장애인 비중이 높은 연수구 선학동 매입임대주택을 선정해 신청자 총 35가구를 대상으로 7월 말까지 시범운영할 예정이다.

가천대 헬스케어융합연구소는 건강측정기를 제공하고 단지 내 전담 연구원을 상주시켜 입주자들의 건강정보를 건강관리앱을 통해 상시 모니터링한다.

이승우 iH공사 사장은 "미래형 스마트 헬스케어 공동주택 모델을 구축하는 노하우를 습득해 향후 노인·장애인의 질병과 고독사·자살 예방, 의료비용 절감 등 인구 고령화에 따른 사회적문제 해결을 위한 발판을 마련할 것"이라고 밝혔다

