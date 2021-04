‘위기에 강한 韓’ 주요국 특허감소 속 한국은 증가

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 코로나19 펜데믹으로 지난해 세계 주요국가의 특허출원 감소가 뚜렷해진 가운데 우리나라의 특허출원은 되레 증가한 것으로 나타났다.

25일 특허청에 따르면 최근 IP5(Intellectual Property five offices, 한국·미국·유럽·일본·중국 특허청 간 협의체)가 공동 발표한 ‘IP5 핵심 통계지표 2020’에 따르면 지난해 IP5 국가에서 출원된 특허는 총 279만여건으로 전년대비 2.2% 증가했다.

다만 전체 특허출원 건수가 늘어난 것과 다르게 국가별 출원현황에선 차이가 컸다.

가령 한국은 지난해 총 22만6759건의 특허를 출원해 전년대비 3.6% 출원건수가 늘었다. 반면 미국은 전년대비 3.9%, 유럽은 전년대비 0.6%, 일본은 전년대비 6.3%가 각각 줄어든 것으로 확인된다.

중국의 경우도 지난해 특허출원 건수가 전년대비 6.9% 늘어났지만 이는 2018년 출원건수가 큰 폭으로 감소했다가 늘어난 것에 따른 기저효과로 해석된다는 것이 특허청의 설명이다.

무엇보다 특허청은 지난해 국내 특허출원 건수가 늘어난 배경으로 코로나19 상황에서도 기술선점을 통해 디지털 경제 시대에 경쟁력을 높인다는 국내 기업의 위기 대응전략이 내재됐다는 데 의미를 두기도 한다.

지난해 글로벌 특허 경쟁력 확보를 위한 국내 기업의 노력은 국적별 특허출원 지표를 보면 더욱 두드러진다. 국적별로 볼 때 IP5에 대한 한국인의 출원건수는 총 25만142건으로 전년대비 4.8% 증가했고 미국과 유럽, 중국, 일본 등 IP5 모든 국가에서 한국인의 특허출원 역시 고른 증가세를 보였다.

이를 토대로 특허청은 전 세계를 대상으로 특허 경쟁력을 확보하기 위한 국내 기업의 적극적인 움직임을 엿볼 수 있다고 강조했다.

특허청 박진환 정보고객정책과장은 “올해 1분기 국내 특허출원은 지난해 1분기보다 6.7% 증가해 지난해에 이어 올해도 특허출원 증가세가 계속될 것으로 점쳐진다”며 “이는 코로나19의 영향에도 공격적인 투자로 특허권을 선점하고자 하는 국내 기업의 노력이 계속되는 점을 방증하는 대목으로 특허청 역시 우리 기업이 글로벌 특허 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

