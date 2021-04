“가성비 스마트폰 뜬다” 삼성전자, '갤럭시 M12' 28일 출시… 19만8000원

6.5형 대화면, 5000mAh 대용량 배터리, 후면 쿼드 카메라 등 탑재

온라인 전용 자급제 모델로 28일 출시, 가격은 19만8000원

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,800 전일대비 400 등락률 +0.49% 거래량 17,805,080 전일가 82,400 2021.04.23 15:30 장마감 관련기사 방마다 하나씩?…삼성전자, 창문형 에어컨 '윈도우 핏' 출시딱! 말씀드립니다 현대-기아 공급사 선정! 최대 수혜 株 강한 반등'삼성·인텔·TSMC' 글로벌 반도체 3파전…승자는? close 가 오는 28일 스마트폰의 필수 기능에 집중한 '갤럭시 M12'를 국내에 출시한다고 25일 밝혔다.

갤럭시 M12는 90헤르츠(Hz) 화면 주사율을 지원하는 165.5mm(6.5형) 대화면 디스플레이를 탑재해 동영상을 보거나 웹사이트를 스크롤할 때 더욱 부드러운 화면으로 즐길 수 있다.

후면에는 4800만 화소 메인 카메라, 500만 화소 초광각 카메라, 200만 화소 심도 카메라, 200만 화소 접사 카메라 등 쿼드 카메라를 탑재해 인물부터 풍경까지 다양한 피사체를 누구나 전문가 수준으로 촬영할 수 있다. 전면에는 800만 화소 카메라를 탑재했다.

마이크로 패턴의 매트한 후면 디자인을 갖춘 '갤럭시 M12'는 5000밀리암페어시(mAh) 대용량 배터리를 탑재해 스마트폰의 다양한 기능을 하루 종일 충전 걱정 없이 자유롭게 즐길 수 있다. 15W 고속 충전과 측면 지문인식으로 편의성까지 높였다.

'갤럭시 M12'는 블랙 색상의 온라인 전용 자급제 모델로 출시된다. 가격은 19만8000원이다. 삼성전자 홈페이지를 비롯해 11번가, 쿠팡, G마켓 등 오픈마켓에서 구입할 수 있다.

삼성전자는 '갤럭시 M12'를 구매하는 고객에게 프리미엄 동영상 스트리밍 서비스 '유튜브 프리미엄' 2개월 무료 이용권을 제공한다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr