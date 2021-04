법원 "'국방망 해킹 사건' 은폐 백신 업체 입찰제한은 정당"

[아시아경제 조성필 기자] 2016년 국방망 해킹 사건으로 정부 입찰 참가가 제한된 컴퓨터 바이러스 백신 개발업체가 처분에 불복해 소송을 냈지만 패소했다.

25일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정1부(부장판사 안종화)는 백신 개발업체 A사가 조달청장을 상대로 낸 부정당 업자 제재 처분 취소 청구 소송에서 원고 패소 판결했다. 재판부는 "A사는 해킹 사실을 인지하고도 국방부에 알리지 않아 계약상 의무를 지키지 않았다"며 "백신 사업의 중요성 등을 고려할 때 원고가 일정 기간 국가와 체결하는 계약에 입찰을 제한할 필요성이 크다"고 밝혔다.

앞서 A사는 2014년부터 2017년까지 국군사이버사령부에서 추진하는 '바이러스 방역체계 구축사업'에 참여해 국방부와 모두 15억원 규모의 개발 계약을 체결했다. 하지만 2016년 7~9월 정체를 알 수 없는 해커가 국방망에 침입해 군사 자료가 유출되는 사건이 발생했고 국방부는 사태의 책임을 물어 조달청에 A사의 입찰 참가 자격 제한을 요청했다. 조달청이 이를 받아들여 6개월간 입찰 참가 자격을 제한하자 A사는 소송을 냈다.

