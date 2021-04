[아시아경제 류태민 기자] 강원도 한 군부대에 신원 미상자가 진입했다가 도주한 사건이 발생해 군 당국과 경찰은 해당 인원의 신원 파악에 나섰다.

24일 군 당국에 따르면 이날 오후 강원 인제군의 육군 모 부대 주둔지에 신원 미상자 1명이 무단으로 진입했다가 군 병력에 발견되자 인근 야산으로 도주했다. 이에 군은 경찰과 함께 도주한 사람의 신원 파악에 나섰다.

군 당국은 신원 미상자가 도주하면서 버리고 간 것으로 판단되는 배낭에서 산나물이 발견된 점을 감안해 이 사람이 산나물 채취 과정에서 무단으로 부대에 진입했을 가능성을 포함한 여러가지 가능성에 대해 조사중인 것으로 알려졌다.

군은 신병확보 시 세부 경위를 조사해 관련법에 따라 조치한다는 방침이다.

