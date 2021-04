EU, 화이자 '18억 회분' 싹쓸이…韓 백신 확보전 걸림돌 될까

[아시아경제 황수미 기자] 유럽연합(EU)이 코로나19 백신 제조사 화이자와 단일 계약 규모로는 최대인 18억 회분의 백신 공급 계약을 맺는다고 발표했다. 이는 백신 접종 후 면역 효과 유지를 위한 부스터샷(3차 접종) 필요성에 대비한 것으로, 화이자 백신을 추가 확보하려는 국가에는 반갑지 않은 소식이다.

23일(현지 시각) 로이터통신에 따르면 EU는 2023년까지 화이자에 18억 회분의 백신을 추가 공급받기로 계약했다. 우르술라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 이날 화이자 백신 공장을 방문한 자리에서 "이번 계약은 코로나19 면역력 유지를 위한 부스터샷 접종 물량 확보 차원"이라고 밝혔다.

폰데어라이엔 집행위원장은 최근 화이자-바이오엔테크와 2021년에서 2023년에 걸쳐 백신 18억 회분을 공급받는 새로운 계약을 위한 협상을 개시했다고 밝힌 바 있다.

2회 접종해야 하는 화이자 백신 18억 회분은 총 9억 명이 맞을 수 있는 양으로, EU 전체 인구가 4억5천만 명인 것을 고려하면 모든 2년간 접종을 받기에 충분한 물량이 된다고 로이터는 전했다.

EU와 화이자 간 계약은 이번이 세 번째로, 앞선 두 차례 계약 물량은 각각 3억 회분이었다.

한편, 각국의 백신 확보전이 갈수록 치열해지고 있는 가운데 한국은 비상이 걸렸다. 기존 물량의 조기 도입도 시급한데 부스터샷(3차 접종)에 대비한 추가 확보전에서도 뒤처질 위기에 놓인 것이다.

23일 질병관리청에 따르면 한국이 화이자와 직접 계약한 물량은 1천3백만 명분이다. 이 중 상반기 도입이 확정된 건 350만 명분인데, 지금까지 들어온 건 87만5천 명분(6.7%)에 불과하다. 방역당국은 나머지 262만5천 명분이 6월까지 순차적으로 도입될 예정이라고 밝혔다. 그러나 3분기(7∼9월) 이후 도입은 월 단위 일정조차 확실하지 않은 상태다.

모더나 백신도 대부분 3분기 이후 들어올 것으로 전망된다. 모더나와 계약한 백신은 총 2천만 명분으로, 정부는 화이자와 모더나 등 mRNA 백신의 추가 확보를 위해 협상 중인 것으로 알려졌다. 하지만 계약에 성공해도 조기 도입이 가능할지는 미지수다.

아스트라제네카의 글로벌 공급 부족 문제도 불안 요소다. 한국이 아스트라제네카와 직접 계약한 물량은 1천만 명분이다. 이 중 78만7천 명분이 2월 들어왔다. 상반기까지 도입이 확정된 아스트라제네카 백신은 428만7천 명분으로, 질병관리청은 나머지 350만 명분도 6월까지 순차적으로 도입될 예정이라고 밝혔다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr