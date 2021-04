조응천 "말 잘 듣는 검찰 원한다는 법무부 장관…내 귀를 의심"

[아시아경제 황수미 기자] 조응천 더불어민주당 의원이 차기 검찰총장 인선의 주요 요건으로 '국정 철학과의 상관성'을 언급한 박범계 법무부 장관을 향해 "말 잘 듣는 검찰을 원한다는 걸 장관이 너무 쿨하게 인정해버린 것 같아 당황스럽다"고 비판했다.

조 의원은 24일 자신의 페이스북에 "검찰 총장의 자격"이라는 제목의 글을 게시했다. 그는 최근 박 장관이 검찰총장 후보 추천 요건에 관한 질문에 "검찰총장은 대통령이 검찰 기관을 이끌 수장을 임명하는 것이기 때문에 대통령의 국정 철학에 대한 상관성이 크다"라고 답한 것에 대해 "제 귀를 의심했다"라며 이같이 밝혔다.

그는 이어 "장관이 생각하는 검찰개혁이 무엇인지 정말 우려스럽다"고 덧붙였다.

조 의원은 "고위공직자범죄수사처(공수처)는 입법,사법,행정 3부 그 어디에도 속하지 않는 독립적인 기구로 정치적 중립성을 보장해 놓았다"면서 "그런데 공수처보다 훨씬 규모도 크고 국민들의 일상생활과 밀접한 관계가 있는 검찰의 수장인 총장의 첫 번째 덕목이 '대통령의 국정 철학에 대한 상관성'이라니 당황스럽다"라며 박 장관의 발언을 비판했다.

그러면서 검찰총장의 조건 혹은 덕목으로 제일 중요한 것은 "정치권력으로부터 독립해 공정한 결정을 하려는 결연한 의지와 용기"라며 "장관은 제대로 된 검찰개혁을 완수하기 위해 총장의 자격요건부터 새로 세우시기 바란다"라고 했다.

또한 "장관의 언행이 윤석열 전 총장의 대선가도에 큰 동력을 제공하는 것이 아닌지 한번 돌아보라"고 덧붙였다.

