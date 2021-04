김기현 "영남당 프레임 사죄해라" vs 정청래 "쪼잔하다"

"김기현 되면 그나물의 그당" 지적에 여야 의원, 연이은 갈등

[아시아경제 박준이 기자] 김기현 국민의힘 의원이 원내대표가 되면 "그나물에 그당이 된다"는 정청래 더불어민주당 의원의 발언에 대해 김 의원이 '영남 프레임'을 씌운다며 사죄를 요구했다. 이에 정 의원은 "쪼잔하다"고 맞받아쳤다.

24일 김 의원은 페이스북을 통해 "허황된 ‘영남 꼰대당’ 프레임을 씌우는 망언 제조기 정청래 의원은 국민과 야당 앞에 엎드려 사죄하라"고 응수했다.

이는 전날인 23일 정 의원이 ytn ‘시사토크 알고리줌’에 출연해 국민의힘 초선 의원들이 '영남 꼰대당이 되면 안된다'고 밝힌 것을 언급하며 "초선들이 사실상 대세론인 김기현 의원을 과연 찍을까"라고 지적한 데 대해 반박한 것이다. 당시 정 의원은 "김기현 의원이 되면 그나물에 그당이 되는 것"이라고 지적하기도 했다.

김 의원은 이에 대해 "영남사람이 무슨 적폐 세력이라도 된다는 말인가? 민주당은 후보자의 비전과 능력, 자질보다 출신 지역이 어디냐를 놓고 대표를 뽑나?"라며 "그러니까 당이 그 모양"이라고 지적했다. 그는 "대선을 앞두고 국민의힘을 ‘영남당 프레임’으로 가둬 이간질시키고 야당 분열을 획책하려는 망언 제조기 정 의원은 당장 국민과 야당 앞에 석고대죄를 해야 마땅하다"고 강조했다.

이에 정 의원은 같은 날 페이스북에 "김기현, 쪼잔하게 뭘 그렇게 파르르 떠나?"면서 "영남 꼰대당은 귀당 초선들의 성명서를 인용하면서 쓴 언론의 네이밍"이라고 맞받아쳤다. 그러면서 "방송 프로그램에서 그 정도 논평도 못 하나"며 "쪼잔하게시리 이게 뭔가?"라고 덧붙였다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr