빌 게이츠 "코로나19 종식될 것…우리에겐 백신 있어"

[아시아경제 김혜민 기자] 팬데믹 예언자로 불리는 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자가 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)이 종식될 것이라고 강조했다.

게이츠는 23일(현지시간) 영국 스카이뉴스 인터뷰에서 "세계가 팬데믹에 대비하지 못한 상태였지만 백신이 일상의 정상화를 도울 것"이라며 이 같이 말했다.

게이츠는 부인 멜린다와 설립한 민간 자선단체 '빌 앤 멜린다 게이츠 재단'을 통해 코로나19 백신과 치료제 개발에 자금을 지원하고 있다.

게이츠는 "대유행이 시작했을 때 지구적 차원에서 대응책을 마련해야 할 필요성을 느꼈다"며 "영국, 프랑스, 독일과 세계보건기구(WHO) 등이 모여 우리가 사용할 수 있는 도구가 무엇인지 논의했다"고 말했다.

그는 이 과정에서 "감염병대비혁신연합(CEPI)가 있기에 백신을 구할 수 있었고, 세계백신면역연합(GAVI)이 있기에 백신을 구매할 수 있었다"며 "그게 바로 ACT-A"라고 강조했다. ACT-A는 코로나19 백신과 치료제 개발을 촉진하기 위해 WHO와 빌 앤 멜린다 게이츠 재단 등이 주도해 만든 협력체다.

게이츠는 "ACT-A의 일부 노력과 미국의 연구개발 자본 덕분에 백신을 개발할 수 있었고 팬데믹의 종식이 올 것이라는 점"이라며 "대유행에 대응할 준비가 돼있지 않은 상황에서 정말 값진 것이었다"고 말했다.

