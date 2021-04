[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 26일 오후 3시 시장집무실에서 싱 하이밍 주한중국대사와 만나 면담한다.

이날 면담은 오 시장 취임에 따른 예방 차원에서 이뤄지는 자리로 ‘한중 문화교류의 해’(2021~2022년), ‘한중 수교 30주년’(2022년)을 맞아 서울시와 중국 도시 간 우호교류 협력방안 등을 화두로 대화를 나눌 예정이다.

