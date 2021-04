SSG닷컴, 오프화이트 면세품 판매…최대 80% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴이 오는 26일 오전 9시부터 다음달 10일 오전 9시까지 글로벌 패션 브랜드 ‘오프화이트’ 면세품을 판매한다고 25일 밝혔다. 의류, 잡화, 악세서리 등 면세점 인기 상품 110여종을 최대 80% 할인 판매한다.

오프화이트는 루이비통 수석 디자이너로 유명한 버질 아블로가 2013년 이탈리아 밀라노에서 만든 브랜드로 전통과 현대를 오가는 디자인으로 MZ세대에게 큰 인기를 끌고 있는 명품 브랜드다. 현재 전세계 면세점 중 신세계면세점에만 입점해 있다.

대표 상품으로 오프화이트 디아그 볼캡을 60%, 오프화이트 스텐실 슬림 맨투맨을 36% 할인해 판매한다. 오프화이트 마커 에로우 반팔 티셔츠도 30% 할인된 가격에 구입할 수 있다.

SSG닷컴 회원이라면 누구나 응모 가능한 럭키드로우 이벤트도 진행한다. 오프화이트와 나이키가 협업한 와플레이서 운동화 500원 구매 기회를 4명에게 부여한다.

SSG닷컴 관계자는 “젊은층이 열광하는 인기 브랜드를 선보이는 만큼 큰 호응을 얻을 것으로 기대된다”며 “앞으로도 공식스토어를 통해 다양한 브랜드의 면세품을 선보이겠다”고 말했다.

