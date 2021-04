진주시 제99회 어린이날 가족 한마당 행사 비대면 개최

코로나19 극복 위한 온라인 행사 개최



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 2021년 제99회 ‘코로나 극복! 환경 사랑! 행복한 어린이날!’ 가족한마당 행사를 비대면으로 개최한다고 23일 밝혔다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 진주여성회주관으로 온라인으로 진행되는 올해 어린이날 행사는 어린이와 가족이 함께 즐길 수 있는 랜선 놀이터, 참여 마당, 축하 나눔 등 3분야의 프로그램을 준비해 지난 19일부터 온라인 접수를 시작했다.

랜선 놀이터는 진행마다 진주시장과 진주여성회장의 축하 영상을 전달하고 동요 및 율동 공연을 펼치는 이색적인 행사로 개최된다.

어린이가 참여하는 UCC(어린이 사랑, 환경 사랑), 사행시 공모전은 5월 2일까지 사전 신청받고 있으며 안전 및 체험 도구와 꾸러미 키트는 시 관내 초등 장애아동에게 우선 배포하고 일반 아동은 선착순 1000명에게 배포될 예정이다. 우리 밀 체험키트는 장애 전담 어린이집에 배포된다.

어린이날에는 줌을 활용한 ‘랜선 놀이터’가 오전 10시부터 1시간 간격으로 5회 방영되며, 이날 UCC, 사행시 공모전의 수상자를 발표하고 시상품 및 경품도 제공한다.

이번 행사는 진주에서 처음 시도하는 비대면 방식의 어린이날 행사로 오랜 시간 코로나19로 지친 어린이와 가족에게 따뜻한 위로와 행복을 전해 줄 것으로 기대된다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr