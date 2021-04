[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 러블리즈 멤버 미주가 도발적인 눈빛으로 매력을 뽐냈다.

최근 미주는 자신의 SNS에 여러장의 사진을 게재했다.

사진 속 미주는 도트무늬 상의와 검은색 치마를 입고 비상계단에서 포즈를 취하고 있다.

이에 팬들은 "예쁘다"며 호응을 보냈다.

한편 미주는 오는 5월 21일 첫 방송되는 예능 프로그램 '아이돌 받아쓰기 대회'에 출연한다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr