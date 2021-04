현대해상, 마음드림메디컬보험 배타적사용권 획득

[아시아경제 오현길 기자] 현대해상 현대해상 001450 | 코스피 증권정보 현재가 24,450 전일대비 100 등락률 -0.41% 거래량 31,808 전일가 24,550 2021.04.23 09:31 장중(20분지연) 관련기사 손해보험주의 실적 잔치 "금리 우상향 곡선에는 현명한 투자처"중소형 손보사 자동차보험료 올리는데…'빅4' 손해율 개선손보사 재무건전성 빨간불…금리 오르면 더 골치 close 은 생활질병을 집중보장하는 '마음드림메디컬보험'이 새로운 위험담보 부문에서 배타적사용권을 획득했다고 23일 밝혔다.

마음드림메디컬보험은 스트레스와 면역기능 저하로 발병하는 정신질환·만성질환·성인병 등을 종합적으로 보장하고, 중증질환에 대한 고비용 치료는 물론 입원?수술?통원으로 이어지는 치료의 모든 과정을 보장하는 상품이다.

우울증·공황장애·강박증·조현병 등 정신질환을 진단받고 90일 이상 약물치료를 받을 경우 중증도에 따라 보험금을 차등 지급하는 정신질환치료 특약을 개발해 도입했다.

또 뚜렷한 원인은 알 수 없으나 한번 걸리면 10년 넘게 지속되는 경우가 많은 난치성 피부질환 건선에 대해 광선치료나 약물치료를 받을 경우 보험금을 지급하는 건선특정치료 특약도 신설했다.

기존 보험에서 보장하지 않았던 정신질환과 피부질환(건선)에 대한 보장 영역을 확대한 점을 우수하게 평가 받아 정신질환치료 특약은 6개월, 건선특정치료 특약은 3개월 배타적사용권을 획득했다.

윤경원 현대해상 장기상품1파트장은 "새로운 상품 개발을 통해 보험의 사각지대를 줄여 사회적 가치를 창출하기 위해 노력하고 있으며, 앞으로도 차별화된 상품을 시장에서 선보일 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

