롯데홈쇼핑, 모바일TV ‘엘라이브’로…차별화 콘텐츠 확대

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데홈쇼핑은 23일 모바일TV 채널명을 ‘엘라이브’로 변경하고 고객 편의 중심의 화면 구성, 이색 콘텐츠 기획 등 모바일 생방송을 강화한다고 밝혔다.

이번 개편은 라이브커머스 시장이 급성장함에 따라 채널 경쟁력을 강화하고 롯데의 ‘L’을 활용해 통일된 브랜드 아이덴티티를 정립하기 위한 일환이다. 엘라이브의 영문명 Llive와 롯데의 상징인 레드 컬러를 활용한 신규 로고를 제작했고, L을 기본 디자인 요소로 활용해 화면을 구성했다. 향후 ▲계열사 협업을 통한 차별화 상품 기획 ▲인플루언서를 활용한 이색 콘텐츠 제공 ▲파트너사 자체 방송 지원 확대 등을 목표로 신규 고객을 적극적으로 유치할 계획이다.

롯데홈쇼핑은 오는 27일 롯데칠성음료와 연계해 신제품 콤부차를 비롯해 유기농 주스 등을 하나의 세트로 구성한 건강음료 패키지를 선보인다. 28일에는 한국야구위원회(KBO)의 공식 인증을 받은 롯데자이언츠 운동화를 판매하고 방송 중 구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 백화점 상품권, 사인볼, 야구모자 등 각종 굿즈도 증정한다. 29일에는 엔제리너스의 히트상품 반미 샌드위치 세트도 최대 50% 할인해 선보인다. 대한민국 광클절 기간 동안 엘라이브 방송 상품을 구매할 경우 최대 20%의 적립 혜택도 제공한다.

롯데홈쇼핑 관계자는 “향후 오프라인 현장 생중계, 특정 타깃 큐레이션 등 차별화된 콘텐츠를 지속적으로 선보이며 고객들에게 새로운 쇼핑 경험을 제공하는 플랫폼으로 자리매김해 나갈 것”이라고 말했다.

