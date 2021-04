▶주옥자 씨 별세, 김종욱(전 건강보험심사평가원 상근심사위원)·종준(전 하나은행장)·종범(약사)·종수(세무사)·종현(사업)씨 모친상, 김희순(전 연세대 교수)·김지윤·천지선·유명희·박은미 씨 시모상 = 22일, 연세대 세브란스병원 장례식장 특2호실, 발인 24일 오전 5시, ☎ 02-2227-7500

