[아시아경제 이현우 기자] 중국 상하이에 거주하던 40대 한국 교민이 시노팜 백신을 맞고 사흘 뒤 자택에서 숨진채 발견돼 중국 당국이 수사에 나섰다. 해당 교민은 특별한 기저질환이 없던 것으로 알려졌다.

22일 상하이 교민사회 등에 따르면 이날 오전 40대 여성 A씨가 자택 침실에서 숨져 있는 것을 가족이 발견해 중국 공안당국에 신고했다. 아직 사인이 정확히 알려지지 않은 가운데 A씨는 사흘전 중국산 코로나19 백신을 맞았던 것으로 알려졌다.

A씨는 지난 19일 상하이의 한 병원에서 중국 시노팜사가 개발한 코로나19 백신을 맞았다. 특별한 기저질환이 없었던 것으로 알려진 A씨는 접종 후 메스꺼움 등 증세로 불편을 겪은 것으로 전해졌다.

