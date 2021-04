당국 "얀센 백신 예정대로 도입…러 스푸트니크V 백신도 자료 수집중"(상보)

바이러스 벡터 기반 백신은 혈전 부작용?…당국 "아직 가설 단계"

[아시아경제 김지희 기자] 정부가 혈전 논란이 발생한 얀센의 코로나19 백신에 대해 국내 도입이 예정된 물량을 계획대로 도입하기로 했다. 유럽의약품청(EMA)가 혈소판 감소증을 동반한 희귀혈전증은 매우 드물고, 백신 접종 이익이 위험보다 크다는 결론을 내리면서다.

코로나19 예방접종대응추진단은 22일 코로나19 정례브리핑에서 "EMA의 안전성평가위원회는 지난 20일 혈소판 감소증을 동반한 희귀혈전증을 얀센 백신의 매우 희귀한 부작용으로 분류하고 제품설명서에 등록하기로 결정했다"며 "이에 따라 유럽 국가들은 얀센 백신 접종을 진행키로 했고, 우리나라도 예정된 물량의 도입을 준비 중"이라고 밝혔다. 얀센 백신은 2분기부터 600만회분이 국내로 순차 도입될 예정이다. 다만 구체적인 도입 시기와 일정, 물량 등은 아직 협의 중이다.

당국이 일단 얀센 백신을 예정대로 도입한다는 입장을 밝혔지만, 아스트라제네카(AZ)에 이어 바이러스 벡터 기반 백신의 혈전 논란이 잇따르면서 불신도 적지 않은 상황이다. 박영준 추진단 이상반응조사지원팀장은 "국외 전문가들과 WHO에서도 특정 바이러스 벡터를 기반으로 하는 백신에 의해 유사한 것들이 나타나 '플랫폼 이펙트'가 작용하지 않았을까 라는 가설을 제기한 단계로 아직까지 가설이 인정되는 상황은 아니다"라며 "향후 추가 연구나 감시가 필요한 부분으로 알고 있다"고 설명했다.

이어 "현재 문제가 되고 있는 것은 혈소판 감소증을 동반한 희귀혈전증으로, 이 발생 사례는 외국는 물론 국내에서도 매우 드물다"며 "국외 발생 상황, 동향 등을 바탕으로 이 같은 평가결과가 국내에도 유사하게 나타나고 있는지를 비교 평가·분석하는 방식으로 상황평가를 하고 있다"고 덧붙였다.

앞선 AZ백신과 같이 접종 대상에 연령제한을 두는 등의 방식에 대해서는 "국내도 외국과 마찬가지로 연령대별로 이익 대비 위험도를 비교 평가해 위험도가 월등히 높다고 여겨지는 연령대에 있어서는 접종을 권고하는 방식으로 접근하고 있다"며 "연령대별 질병의 발생률, 국내 발생상황 등을 고려해 이익 대비 위험을 비교평가하는 방식으로 검토가 이뤄져야 어떤 방향으로 나갈 것인지 설명드릴 수 있을 것"이라고 답했다.

최근 전 세계적으로 백신 수급난이 심화됨에 따라 국내에서도 러시아의 스푸트니크V 도입 가능성이 제기되고 있다. 하지만 이 백신 역시 얀센과 같은 바이러스 벡터 방식으로 논란이 있다. 양동교 추진단 자원관리반장은 "스푸트니크V 백신에 대해서는 식약처, 외교부를 중심으로 안전성 자료 이외에도 국외 허가·승인 상황, 접종현황 등에 대한 자료 수집과 모니터링을 지속적으로 하고 있다"며 "다만 현재 기업에서 식약처에 허가신청을 진행하고 있지는 않은 것으로 알고 있다"고 설명했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr