경남도, 금고 지정 시 기후위기 대응 반영

친환경에너지 정책 추진 실적 및 재생에너지 투자 실적도 평가

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 기후 위기 대응을 위한 그린뉴딜 등 정책을 추진함에 따라 기후 위기 대응 관련 배점 부여 기준을 신설해 평가한다고 22일 밝혔다.

이날 금융기관의 재생 에너지 분야 투자와 친환경 에너지 정책 추진 계기를 마련하기 위한 '경상남도 금고의 지정 및 운영에 관한 조례' 일부개정조례안이 경남도의회 본회의를 통과됐다.

현재 경남도의 도 금고 지정 평가항목은 '금융기관의 대내외적 신용도 및 재무구조의 안정성', '도에 대한 대출 및 예금 금리', '지역주민 이용 편의성', '금고 업무 관리 능력', '지역사회 기여 및 경남도와의 협력사업'으로 구성돼 있다.

2023년 경상남도의 자금을 관리?운영하는 차기 금고 지정 시에는 재생에너지 투자 실적, 탄소중립 선언 및 친환경에너지 정책 추진 실적을 평가하게 된다.

기존에는 '지역사회 기여 및 경남도와의 협력사업' 항목 중 '지역사회에 대한 기여 실적' 배점 5점을 지역 경제 활성화·재해구호 및 지역사회의 복지증진 등을 위해 활동한 실적으로만 평가했다.

이번 조례 개정으로 '지역사회에 대한 기여 실적' 평가 항목 중 지역 경제 활성화 등을 위해 활동한 실적에 대한 배점을 5점에서 3점으로 조정한다.

또한 재생에너지 관련 투자 실적과 탄소중립 선언 및 친환경에너지 정책 추진 실적에 각 1점씩을 신설했다.

특히 탄소중립 선언 실적을 도 금고 지정 평가에 반영하는 것은 전국 최초이다.

조현국 경남도 세정과장은 "금융기관이 기후금융 확산에 동참해 지속 가능한 경남 만들기에 기여할 수 있도록 금융기관과 상호 협력해 나갈 것"이라고 밝혔다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr