[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주 한 호프집 주인이 코로나19에 확진된 이후 관련 확진자가 잇따라 나오고 있다.

22일 광주시에 따르면 이날 오후 2시 기준 신규 확진자 13명 중 6명이 북구 호프집 관련 감염이다.

해당 호프집은 지난 19일 확진 판정을 받은 전남 1008번이 운영하고 있는 것으로 조사됐다.

현재까지 호프집 방문자 4명과 전남 1008번 가족 4명, 지인 1명 등 9명이 관련 확진자로 분류됐다.

방역당국은 호프집을 폐쇄하고 내달 1일까지 집합금지 행정명령을 내렸다. 추가 확진자 발생 시 접촉자 재분류에 들어간다는 계획이다.

이날에는 담양 지인모임 관련 확진자도 2명 더해지면서 관련 누적 확진자가 53명으로 늘었다.

이밖에 서울 도봉구 1089번 관련 1명, 진주 975번 관련 1명, 동구체육회 직원 1명, 유증상 검사자 2명 등 5명이 양성 판정을 받았다.

