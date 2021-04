[아시아경제 이기민 기자] 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 229,500 전일대비 4,000 등락률 +1.77% 거래량 779,458 전일가 225,500 2021.04.22 14:31 장중(20분지연) 관련기사 현대차 1분기 영업익 1.6조 "제네시스·SUV 판매 껑충"(상보)[2보]현대차, 1분기 매출액 27조3909억원…전년比 8.2%↑현대자동차, 1분기 영업이익 1조6566억원…전년대비 92%↑ close 는 22일 열린 올해 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "아이오닉 5의 국내 누적 계약대수가 1분기 말 4만1779대를 기록했다"고 밝혔다. 이어 "상반기에는 유럽, 하반기 미국에서 판매를 개시할 예정"이라고 덧붙였다.

