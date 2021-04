[포토]하나금융 "2030년까지 ESG 금융 60조원 추진"

2050년까지 탄소배출과 석탄 PF '0' 달성 목표

[아시아경제 성기호 기자]하나금융그룹은 2030년까지 총 60조원의 ESG(환경·사회·지배구조) 금융을 조달하고 공급하기로 했다.

김정태 하나금융 회장을 비롯한 그룹 관계사 대표들은 서울 마포구 홍대 앞 'H-플러스'에서 이같은 내용을 담은 그룹 ESG 중장기 추진 목표 '2030&60'을 22일 발표했다.

'2030 & 60'은 향후 10년간 환경·지속가능 부문에 대한 총 60조원의 ESG 금융 조달과 공급이 목표다. ESG 채권 발행 25조원, ESG 여신 25조원, ESG 펀드운용 2조원을 비롯해 ESG 직간접 투자 10조원이 포함됐다.

또 2050년까지 그룹 사업장 탄소배출량과 석탄 프로젝트금융(PF)을 '0(제로)'으로 만들기 위한 '제로&제로'를 전략적 목표로 추진한다. 향후 30년 동안 그룹의 모든 관계사가 참여해 탄소중립을 달성하고, 석탄 PF 잔액을 0으로 감소시킬 계획이다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr