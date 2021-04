美는 "지원할 백신없다", 러 백신은 안전성 우려...확보전 난항

한미 '백신 스와프' 사실상 길 막혀

러 백신 대안되기엔 '안전성' 물음표

[아시아경제 서소정 기자, 이현우 기자] 조 바이든 미국 대통령이 21일(현지시간) 코로나19 백신의 ‘미국 내 접종우선’ 원칙을 다시금 강조하면서 한미간 백신 스와프 협상 난항이 예상되고 있다. 다만 바이든 대통령이 시기를 밝히지 않았지만 백신을 공급하겠다는 입장을 밝힌 점은 우리 정부의 협상 결과에 따라 공급 가능성이 열려있다는 분석도 나온다.

미국은 현재 자국내에서 사용하지 않고 비축중인 아스트라제네카(AZ) 백신을 캐나다와 중남미 국가들에 우선 지원할 것으로 예상된다. 바이든 대통령은 이날 쥐스탱 트뤼도 캐나다 총리와의 전화통화에서 "캐나다에 더 많은 백신을 보내줄 수 있다"며 "우리가 현재 사용하지 않는 백신을 중앙아메리카 등 다른나라의 백신 공급을 돕는데 쓸 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다. 앞서 바이든 행정부는 지난달 캐나다에 AZ백신 150만회분, 멕시코에 250만회분을 공급한다고 약속했다.

미국과 함께 백신수급이 원활한 이스라엘도 AZ백신의 환불이나 제3국으로의 판매를 검토한다고 밝히면서 백신수급처로 주목되고 있지만, 부작용 발생 우려로 해외 재판매가 어려울 것이란 전망이 나오고 있다. 현지언론인 타임스오브이스라엘에 따르면 이날 이스라엘 정부는 1000만회분의 AZ백신을 환불조치할 계획이며, 환불이 안되면 제3국으로의 재판매도 할 수 있다고 밝혔다. 그러나 이스라엘 정부 내에서 재판매 백신에서 발생한 부작용을 이스라엘이 책임져야 하는 상황을 우려해 반대하는 목소리가 높다고 타임스오브이스라엘은 전했다.

세계 각국서 백신 수급 문제가 불거지자 국내서는 러시아 코로나19 백신인 ‘스푸트니크V’ 도입을 검토해야 한다는 목소리가 커지고 있다. 문재인 대통령은 전날 스푸트니크V 도입 가능성 점검을 지시했고, 이재명 경기도지사 등 정치권에서도 백신 부족 대안으로 스푸트니크V 도입 필요성을 적극 제기하고 나섰다.

식약처도 지난 15일 외교부에 공문을 보내 스푸트니크V를 접종 중인 국가를 대상으로 백신 안전성 정보를 수집해달라고 요청했다. 이날 식약처 관계자는 "스푸트니크V 제조·수입업자로부터 아직 의약품 등록을 위한 공식 서류는 제출되지 않은 상황"이라며 "러 백신에 대한 위해성 정보가 공개되지 않아 우선 접종국가로부터 현지 자료를 수집하기 위한 차원"이라고 설명했다. 전문가들은 스푸트니크V가 AZ, 얀센 백신처럼 바이러스 전달체 방식이기 때문에 혈전증 등 부작용과 안전성에 대한 충분한 검증이 필요하다고 봤다.

정재훈 가천대 길병원 예방의학과 교수는 "결국 우리 정부는 유럽의약품청(EMA) 검증 결과를 보고 판단할 가능성이 크다"면서 "실제 접종자료를 제조사가 얼마나 충분히 제출하는 지가 관건"이라고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr이현우 기자 knos84@asiae.co.kr