SK스토아, 홈쇼핑 최초 '병행수입 제품 명품 감정 서비스' 제공

고객 구입한 상품 '先 감정, 後 배송' 진행…정품인증 강화

26일부터 일주일간 '믿고 살 수 있는 명품선물 제안전' 운영

[아시아경제 김유리 기자] SK스토아는 업계 최초로 병행 수입한 명품에 대해 정품 감정 후 고객에게 배송하는 서비스를 제공한다고 22일 밝혔다.

SK스토아는 "온라인몰에서 오프라인 대비 저렴한 가격으로 명품을 판매하지만 정품 여부에 대한 의구심으로 구매를 꺼리는 고객들이 믿고 살 수 있도록 하기 위해 이번 서비스를 도입했다"고 말했다.

지금까지 온라인에서 판매하는 명품의 경우 병행수입 업체를 평가한 뒤 해당 업체 상품 만을 판매하거나, 샘플링을 통해 감정한 상품을 판매하는 것이 일반적이었다. 하지만 SK스토아에서 제공하는 서비스는 고객이 구매한 상품을 감정원으로 보내 감정을 마친 후 고객에게 전달하는 방식으로 차이가 있다.

SK스토아는 수입명품 진위성 전문 감정 기관인 라올스 명품감정원과 손잡고 해당 서비스를 진행한다. 고객이 'SK스토아몰'에서 제품을 구입하면 라올스 전문 위원들이 고객 상품을 검증하고 보증서, 개런티 카드를 동봉해 배송하는 시스템이다.

SK스토아는 우선 '명품선물 제안전'을 통해 구입한 상품에 대해서만 명품 감정 서비스를 진행한다. '명품선물 제안전'은 구찌, 버버리, 프라다 등 명품을 합리적인 가격으로 판매하는 기획전이다. 오는 26일부터 5월2일까지 진행한다. SK스토아는 해당 기획전과 명품 감정 서비스에 대한 고객 반응을 살핀 후 서비스를 지속 운영할 수 있도록 한다는 계획이다.

김정우 SK스토아 경영지원그룹장은 "온라인 명품 시장이 급성장함에도 불구하고 가품의 만듦새가 정교해지면서 여전히 신뢰의 걸림돌로 작용하고 있다"며 "누구나 신뢰할 수 있는 거래 환경을 통해 많은 고객들이 SK스토아 몰에서 합리적 가격으로 명품을 구입할 수 있었으면 좋겠다"고 말했다.

한편 지난해 SK스토아몰의 명품 판매 건수 및 거래액은 모두 코로나19 이전인 2019년에 비해 4배 이상 증가했다.

