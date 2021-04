2022년 개교 한국에너지공대 영문명 'KENTECH(켄텍)' 확정

[세종=아시아경제 권해영 기자] 오는 2022년 개교하는 한국에너지공과대학교의 영문 교명이 'KENTECH(켄텍)'으로 확정됐다.

한국에너지공과대학교 학교법인은 지난 20일 열린 2021년도 제1차 이사회에서 이 같이 결정했다고 22일 밝혔다.

KENTECH(Korea Institute of Energy Technology의 약자)은 'K(orea)+EN(ergy)+TECH(nology)'의 조합어다. 국가 에너지 과·학기술 분야의 연구중심 지향 대학인 한국에너지공대의 정체성을 담았다.

한전 측은 "기억 및 발음 용이성, 대학 상징성이 우수해 앞으로 대학의 글로벌 인지도 제고 및 이미지 확립에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대한다"고 밝혔다.

한국에너지공대법안은 지난달 24일 국회 본회의를 통과해 2022년 3월 개교한다. 학교법인은 현재 핵심시설 확보를 위한 캠퍼스 건설 및 교원 선발절차를 진행중이며 5월중 학생모집을 위한 모집전형을 발표한다.

