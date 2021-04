경북도-영남대, 새마을의 날 맞아 "새마을운동 혁신적 도약" 선언

경북도-영남대-새마을세계화재단 '양해각서'

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경상북도는 '새마을의 날'인 22일 오후 2시30분 영남대학교 천마아트센터에서 새마을세계화사업의 고도화 및 미래전략 수립을 위한 양해각서를 체결한다.

이날 체결식에는 이철우 경북도지사, 최외출 영남대 총장, 장동희 새마을세계화재단 대표이사가 참석한다.

이번 협약은 51년간 새마을 운동을 선도하고 있는 경북도와 새마을학에 대한 이론정립과 학문적 체계를 확립한 영남대의 상호협력으로 새마을운동 추진에 새로운 모멘텀을 마련하는 계기가 될 것으로 기대된다.

주요내용은 ▲(재)새마을세계화재단 및 새마을운동테마공원 운영 ▲해외 새마을시범마을 조성 및 새마을 연수 ▲새마을운동세계화 활성화를 위한 신규 컨텐츠 발굴 ▲정부와 코이카 등 정부부처 제안 및 공모사업의 공동대응 등이다.

경북도는 2005년부터 새마을운동 세계화사업을 시작한 이후 체계적이고 전문적인 사업추진을 위해 2013년 새마을세계화재단을 출범시켰다. 이후 새마을운동을 지속가능한 한국형 모델로 정착시켜 국제사회에서는 최적의 지역개발모델로 각광받고 있다.

지난 2017년에는 새마을운동테마공원을 조성하는 등 새마을의 조직과 시설을 갖추고 있는 명실상부한 새마을운동 종주도로서의 입지를 확고히 하고 있다.

영남대는 1947년에 개교한 이래 1976년 지역사회개발학과를 설립, 새마을운동을 학문화하고 새마을국제개발이라는 새로운 영역을 개척했다는 평가를 받고 있다. 새마을국제개발학과, 박정희새마을대학원, 국제개발협력원, 박정희 새마을연구원 새마을관련 4개 기관을 기반으로 국내외 새마을운동 컨텐츠 개발 다각화에 학술적 중추적 역할을 담당하고 있다.

이철우 경북도지사는 "최근 대통령직속정책기획위원에서도 한국판 뉴딜과 새마을운동을 연계시키고 있고, 세월이 지나도 새마을운동의 가치는 계속 이어지고 있다"고 강조했다.

이어 "오늘 새마을의 날을 맞아 영남대학교와 양해각서체결이 더욱 의미가 있다"며 "이번 협약으로 경북도의 새마을 중흥을 위한 대도약의 출발점이 되길 기대한다"고 전했다.

한편, 4월22일 '새마을의 날'은 새마을운동에 대한 국민의 관심과 지속적 추진을 위해 지난 2011년 제정된 국가기념일이다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr