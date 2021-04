[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

이병화 前 신라대학교 총장이 2021년 4월 21일 별세했다. 향년 83세. 생전 고인의 뜻에 따라 빈소 조문을 받지 않고 간소하게 가족장으로 장례식을 치른다. 상주는 장남 이동희씨, 차남 이대희씨. 빈소는 삼성서울병원 장례식장 12호실.

