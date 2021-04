전자랜드, 파워센터 분당본점 신규 오픈…최대 50% 할인 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 전자랜드는 22일 경기도 성남시 서현동에 파워센터 분당본점을 신규 오픈한다고 밝혔다. 이 점포는 총 4개층에 영업면적 375평으로, 수도권 지역 전자랜드 파워센터 중 비교적 대형 매장에 속한다.

분당본점은 4층에 브랜드존을 배치해 삼성전자 비스포크와 LG전자 오브제 등 양사의 프리미엄 가전들을 한눈에 비교할 수 있도록 꾸몄다. 위니아 딤채와 캐리어 에어컨 등의 브랜드를 따로 모은 공간도 마련했다.

또한 집에서 엔터테인먼트를 즐기는 고객들이 증가함에 따라 1층에 IT·모바일존, 게이밍존을 구성했다. 2층과 3층에는 TV존과 건강가전존 등 체험 요소를 강화한 공간을 비롯해 소형주방가전존, 정수기·커피머신존, 청소기존 등을 배치했다.

분당본점은 오픈을 기념해 오는 25일까지 다양한 품목의 가전을 대폭 할인된 가격으로 판매한다. 행사기간 전자랜드는 삼성전자와 LG전자의 프리미엄 가전 패키지를 최대 50%까지 할인 판매한다. 패키지를 구매한 고객에게는 구매 금액과 브랜드에 따라 에어프라이어, 멀티블렌더, 와플메이커, 요변자기 세트 등을 사은품으로 증정한다. 냉장고, 김치냉장고, 밥솥, 전기레인지, 노트북, 에어컨, TV 세탁기, 청소기, 안마의자 등도 할인 판매한다.

전자랜드 관계자는 “수도권 중심 상권 중 하나인 분당에 매장을 오픈하는 것을 시작으로 수도권 매장 출점을 점차 늘려나갈 계획”이라며 “가전 소비 트렌드를 반영한 체험형 매장 구성으로 소비자들에게 보다 만족스러운 쇼핑 경험을 제공할 것”이라고 말했다.

