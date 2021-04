[e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 판타지오=한국거래소는 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약 체결 지연 공시에 따라 불성실공시법인으로 지정.

◆ 에이아이비트=한국거래소는 공시위반제재금 미납에 따른 가중벌점을 부과한다고 밝혀.

◆ 녹원씨엔아이=한국거래소는 녹원씨엔아이에 대해 상장적격성 실질시사 대상으로 결정했다고 공시.다음달 21일 이내에 기업심사위원회 심의 의결을 거쳐 상장폐지여부 또는 개선기간 부여 여부를 결정할 계획.

◆ 이큐셀=한국거래소는 이큐셀에 대해 상장적격성 실질시사 대상으로 결정했다고 공시.다음달 21일 이내에 기업심사위원회 심의 의결을 거쳐 상장폐지여부 또는 개선기간 부여 여부를 결정할 계획.

◆ 현진소재=한국거래소는 현진소재가 감사보고서 의견거절에 따른 상장폐지사유 발생과 관련해 이의신청서를 접수했다고 밝혀.

◆ 희림=한국거래소는 현저한 시황변동에 대한 조회공시를 요구, 공시시한은 이날 오후 6시까지.

◆ 에이디테크놀로지=SK하이닉스와 메모리 컨트롤러 IC공급계약을 체결했다고 공시. 계약금액은 280억원.

◆ 에코프로비엠=종업원에 대한 상여금 지급을 위해 6000만원 규모로 자기주식을 처분하기로 결정.

