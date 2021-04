"수유동 악마 엄벌 내려달라"…길 가던 여성 감금해 사흘간 성폭행

[아시아경제 김봉주 기자] 길 가던 여성을 납치해 사흘간 모텔에 가둔 채 불법촬영·성폭행을 하고 돈을 훔친 혐의로 입건된 20대 남성에 대해 피해자 측이 엄벌을 내려달라고 촉구했다.

21일 청와대 국민청원 게시판에는 전날 '길 가던 20대 여성을 납치해 3일간 모텔에 감금하고 성폭행한 20대 남성에게 엄벌을 내려달라'라는 제목의 청원글이 올라왔다. 이 청원은 게시 하루 만에 8만여명의 동의를 얻었다.

피해자의 친한 동생이라고 소개한 청원인은 "피해자가 바람을 쐬러 잠시 밖에 나왔던 지난 10일 밤, 가해자는 한적한 곳에 있던 피해자를 납치해 서울 강북구 수유동에 있는 한 모텔로 끌고 가 청테이프로 포복해 3일간 감금하고 성폭행을 했다"라며 말문을 열었다.

그는 "가해자는 미리 잡아 둔 모텔 방 장롱에 흉기를 모아두고, 계획적으로 한적한 곳에 있는 피해자를 물색해 그 모텔방으로 납치했다. 이는 명백한 계획 범죄"라고 주장했다.

청원인은 "피해자를 수차례 강간하고 '30분 안에 자신을 만족시키지 못하면 이 칼로 너를 죽여버리겠다'라며 협박했고, 피해자가 울며 이에 응하자 '3분 남았다. 아슬아슬했다'며 웃었다"라고 썼다.

이어 "피해자를 협박할 목적으로 피해자의 남자친구 번호와 이름을 알아내 자신의 지인과 통화를 하는 척 위장해 '남자친구의 손가락을 잘라버려라. 발가락도 잘라서 내게 달라'며 피해자의 공포를 더욱 고조시켰다"라고 말했다.

청원인은 "피해자 부모님에게 연락이 오자 피해자의 말투를 치밀하게 따라하며 피해자가 가출한 척 위장하고 부모님과 통화할 때는 스피커폰으로 전환하며 음소거를 켰을 땐 자신이 말을 지시하고 음소거를 켰을 때 피해자가 자신이 지시한 대로 말하는 식으로(피해자 목에 흉기를 댄 상태) 아주 치밀하고 계획적으로 수사망을 피하며 완전범죄를 꿈꿨다"라고 적었다.

피해자가 "제발 풀어달라" "엄마가 보고 싶다" "가출했다 다시 돌아온 척 하겠다"면서 울며 빌자 가해자는 피해자를 풀어준 뒤 택시를 타고 도주했다.

청원인은 "김씨는 피해자를 납치해 데리고 있을 때 자신이 여러 정신병이 있다고 읊었다. 이는 자신이 잡혔을 때 정신병으로 심신미약 밎 우발적 범행을 주장하려는 밑밥"이라며 "언니에게 무차별적으로 납치 감금 및 성폭행을 저지른 악마 같은 가해자를 엄중히 처벌해달라"고 호소했다.

가해자는 피해 여성의 신고로 출동한 경찰의 추적으로 지난 17일 체포됐다. 이 사건으로 피해자는 목이 부러지는 등 심각한 외상을 입은 것으로 전해졌다.

경찰은 전날 가해자 김모씨를 특수강간 혐의 등으로 구속했다고 밝혔다. 김씨는 지난 10일 밤부터 12일 오전 10시께까지 피해 여성을 강북구 수유동 한 모텔에 가둔 채 여러 차례 성폭행하며 불법 촬영한 혐의를 받고 있다.

김씨는 피해자를 묶은 채로 흉기로 위협하며 은행계좌 비밀번호를 알려달라고 하고 지갑에 있던 현금을 가져가는 등 총 60여만원을 가로챘다.

경찰은 피해 여성의 신고를 받고 김씨를 추적해 지난 17일 체포했다. 김씨는 자신의 혐의를 인정했다. 경찰은 이번 주 중 김씨를 검찰에 송치할 방침이다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr