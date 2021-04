[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 21일 오후 발달장애인 복지시설인 꿈더하기지원센터의 울림관 옥상 축구장에서 FC.DREAMPLUS 축구단, 전 국가대표 축구선수인 김병지 선수와 꿈더하기 시설 관계자, 단체회원들과 함께 기념촬영을 했다.

이날 행사는 제41회 장애인의 날을 맞아 청소년 장애인들이 안전하게 운동할 수 있는 축구장을 선보이고, 전국 최초 지자체 주도의 발달장애청소년 축구단 FC. DREAMPLUS를 소개하기 위해 마련됐다.

또 전 국가대표 축구선수인 김병지 선수를 꿈더하기 축구단의 홍보대사로 위촉, 시축, 볼 사인 등 행사도 진행했다.

