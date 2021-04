[아시아경제 배경환 기자] 대동공업 대동공업 000490 | 코스피 증권정보 현재가 10,900 전일대비 300 등락률 +2.83% 거래량 884,194 전일가 10,600 2021.04.21 15:30 장마감 관련기사 대동공업, 주당 80원 현금배당 결정인기검색어로 예비테마 분석_시노팜/자율주행/아스트라제네카 외 대동공업, 지난해 영업익 245억원…전년比 370% 증가 close 은 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행 목적으로 보통주 80만5931주 규모의 자기주식 처분을 결정했다고 21일 공시했다. 처분예정금액은 100억원이다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr