안철수 "주호영과 작당? 사실 아냐…김종인 잘못 알고 있어"

[아시아경제 나주석 기자] 안철수 국민의힘 대표는 4·7 보궐 선거 서울시장 후보 단일화 과정에서 주호영 국민의힘 대표 권한대행 겸 원내대표와 '작당했다'는 김종인 국민의힘 전 비상대책위원장의 발언을 부인했다.

21일 안 대표는 광주지역 당원 간담회를 한 뒤 "주 원내대표 관련 말씀은 사실이 아니다"며 "(김 전 비대위원장이) 잘못 알고 계신 것"이라고 말했다.

국민의당과 국민의힘 합당과 관련해 사전 교감이 있는 것이 아니냐는 질문에도 "사실이 아니다"라고 부정했다.

김 전 위원장은 한 언론과의 인터뷰를 통해 주 대표대행을 두고 "안철수를 서울시장 후보로 만들려던 사람"이라며 "나한테는 차마 그 말을 못 하고, 뒤로는 안철수와 작당했다"고 비판했다.

안 대표는 합당과 관련된 광주 당원들의 의견에 대해 "우려를 표하는 분들도 계시고, 한편으로는 찬성하시는 분들도 계셨다"며 " 정리한 내용들을 참고로 해서 논의를 할 계획"이라고 말했다. 당원 투표에 대해서는 "23일까지 어느 정도 시도당 당원들과의 간담회는 다 하게 된다"며 "이후에 최고위에서 의결해서 최선의 방법을 찾겠다"고 전했다.

