[아시아경제 배경환 기자] 국동 국동 005320 | 코스피 증권정보 현재가 3,880 전일대비 65 등락률 +1.70% 거래량 510,957 전일가 3,815 2021.04.21 15:30 장마감 관련기사 국동, 구자현 사외이사 자진사임 국동, 검색 상위 랭킹... 주가 2.38%정부 발표했다! 강하게 급등할 소부장 대장 株! 찾았습니다!! close 은 주가안정과 주주가치 제고를 위해 35억원 규모의 자기주식취득 신탁계약을 체결했다고 21일 공시했다. 계약체결 기관은 신한금융투자로 계약기간은 오는 10월21일까지다.

