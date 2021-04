[아시아경제 배경환 기자] 인산가 인산가 277410 | 코스닥 증권정보 현재가 2,560 전일대비 50 등락률 +1.99% 거래량 1,991,628 전일가 2,510 2021.04.21 15:30 장마감 관련기사 "남들 보고 배 아파 말고, 좋은 정보 먼저 받자" 【화제의테마】 내일 (17일) 급상승 예상 '핵심 테마' 4選다음주 100% 터질 삼성이 8조 5000억원 투자 핵심 반도체 > 종목확인 close 는 50만2025주에 대한 전환청구권을 행사한다고 21일 공시했다. 전환가액은 1654원으로 청구금액은 8억3035만원 규모다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr