오세훈 서울시장이 21일 서울 마포구 서울창업허브에서 열린 청년 스타트업들과의 간담회에서 인사말을 하고 있다. 오 시장은 이날 청년 스타트업들의 도전기와 고충, 성공담을 청취한 후 청년 창업환경의 질적 혁신 방안을 모색했다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.