롯데카드, 우리은행과 전략적 업무제휴 협약 체결

업무 위수탁 체결해 영업·서비스 채널 공유

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드는 우리은행과 서울 중구 우리은행 본점에서 공동 금융상품 개발 및 마케팅 협력을 위한 '전략적 업무제휴 협약'을 체결했다고 21일 밝혔다.

이날 협약식은 조좌진 롯데카드 대표이사와 권광석 우리은행장 등 양사 주요 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다. 양사는 상품과 서비스 관련 업무 위수탁 계약을 체결하고, 제휴상품 출시와 공동 마케팅 전개는 물론 영업망을 공유하는 등 폭넓은 협력을 유지하기로 했다.

우선 양사는 이달 중 우리은행 입출금 기능이 탑재된 제휴 신용카드와 최고 연 7% 금리를 제공하는 '우리 매직 적금 by 롯데카드' 적금상품을 시작으로 추후 다양한 제휴상품을 선보일 예정이다.

롯데카드는 이번 협약으로 단숨에 전국 819개 우리은행 영업점이라는 광범위하고 안정적인 고객 확보 채널을 갖게됐다. 회사 측은 외연 확대와 함께 금융 이용 고객층과의 거리를 좁혀 회원 다양성 확보, 시장경쟁력 강화도 기대하고 있다.

앞으로 롯데카드 고객들은 기존 롯데카드센터는 물론 전국 우리은행 영업점에서도 상품을 가입하거나 문의 접수가 가능하다.

조좌진 롯데카드 대표이사는 "이번 전략적 업무 협약은 앞으로 양사간 견고하고 지속적인 파트너십의 시작이자 융합 시너지 창출의 신호탄"이라며 "양사의 영업 인프라, 금융·소비·유통 데이터, 디지털 채널 등을 활용한 혁신적 서비스 제공으로 고객의 슬기로운 금융생활을 도울 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr