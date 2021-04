G마켓·옥션, JMW 신제품 ‘루미에어’ 브랜드위크

[아시아경제 임춘한 기자] G마켓과 옥션은 오는 25일까지 프리미엄 헤어기기 전문 브랜드 제이엠더블유(JMW)의 신제품 루미에어 브랜드위크를 진행한다고 21일 밝혔다. 신제품을 23% 특별 할인가에 판매하고, 루미에어 구매고객 대상 스마일캐시 1만원 지급 등 파격 혜택을 제공한다.

루미에어는 LED 드라이어로 최상급 항공 모터를 탑재해 빠른 건조가 가능하며, 3가지 파장의 LED 빛이 머릿결과 두피를 보호해 주는 것이 특징이다. 3개의 노즐과 거치 보관함이 함께 구성되어 있으며, 차콜 그레이와 메탈릭 핑크 색상 2종으로 출시됐다.

이번 브랜드위크를 통해 루미에어를 정상가 대비 23% 할인된 가격에 선보인다. 또한 행사 기간 내 루미에어를 구입하고 4월 30일까지 구매확정을 한 모든 고객을 대상으로 G마켓과 옥션에서 현금처럼 사용할 수 있는 스마일캐시 1만원을 지급한다. 구매 후 포토상품평을 작성한 고객 전원에게 피토레스트 샴푸와 토너 한 세트를 증정한다.

이베이코리아 관계자는 “항공 모터를 사용해 빠른 건조로 유명한 JMW의 신제품을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 기회”라며 “추가할인 쿠폰 및 사은품 이벤트 등 풍성한 혜택을 준비한 만큼 소비자들의 폭발적인 관심이 기대된다”고 말했다.

