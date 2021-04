[포토]캠코, 이주배경가정 아동·청소년 통합 지원

[아시아경제 송승섭 기자]한국자산관리공사(캠코)는 이주가정 아동·청소년을 돕기 위해 부산광역시에 1억원을 기부했다고 21일 밝혔다.

이번 사업은 캠코가 부산에 거주하는 새터민, 외국인노동자, 다문화가정 등에 속한 아동과 청소년을 돕기 위해 마련됐다. 지원 프로그램은 기초학습능력 증진과 가족관계 향상을 위한 상담 등으로 꾸려졌다.

지원은 4월 말까지 부산시와 다문화가정 지원센터를 통해 받는다. 학습계획과 경제적 상황을 종합적으로 고려해 총 100명을 선정한다. 학습멘토링이 20명, 부모 자녀 관계향상 프로그램이 80명이다.

문성유 캠코 사장은 "이주가정 아동·청소년들이 정서적 안정 속에서 어엿한 미래 주역으로 성장하는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 나눔 문화 확산으로 사회적 가치를 꾸준히 실천하겠다"고 강조했다

