[아시아경제 이현주 기자] 스가 요시히데 일본 총리가 21일 시작되는 야스쿠니 신사 춘계 예대제 때 참배를 하지 않고 공물을 봉납할 예정이라고 현재 언론이 20일 보도했다.

이에 따르면 스가 총리는 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니신사의 춘계 예대제를 계기로 비쭈기나무(상록수의 일종)인 '마사카키'를 공물로 바칠 예정이다. 스가 총리는 지난해 10월 야스쿠니신사의 추계 예대제 때도 참배하지 않고 마사카키라는 공물을 봉납했다.

아소 다로 부총리 겸 재무상도 이날 기자회견에서 야스쿠니신사를 참배할 계획이 없다고 밝혔다.

