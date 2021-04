거창군 아동학대 예방 콘텐츠 공모전 개최

아동 권리 존중 및 아동학대 예방



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 제99회 어린이날을 맞이해 제27회 거창군 비대면 어린이날 큰잔치의 목적으로 ‘아동학대 예방 콘텐츠 공모전’을 개최한다.

이번 공모전은 ‘아동 권리 존중 및 아동학대 예방’이라는 주제로 오는 26일부터 5월 7일까지 진행되며, 아동학대 예방에 관심이 있는 거창군민이면 누구나 참여할 수 있다.

공모 분야는 순수창작한 동영상(UCC)·포스터·카드 뉴스이며, 출품작은 개인 또는 팀당 2개 이내로 신청받는다.

응모 방법은 거창군청 홈페이지에서 신청서를 내려받아 작품 파일과 제목, 간략한 설명 등을 작성해 아동학대 예방 콘텐츠 공모 이메일로 제출하면 된다.

선정된 작품은 오는 5월 18일 개별 통보 예정으로, 거창군청 홈페이지를 통해서도 확인할 수 있다. 아울러 공모전을 통해 발굴된 다양한 홍보 콘텐츠는 앞으로 아동학대 군민 인식개선 사업에 적극적으로 활용될 계획이다.

구인모 거창군수는 “이번 아동학대 예방 콘텐츠 공모전은 군민 모두가 아동 권리의 소중함을 되새기고, 아동학대 신고에 대한 공감대를 형성하는 시간이 되길 바란다”고 말했다.

군은 접수된 작품의 공정한 심사를 거쳐 최종 16점을 선정하며, 시상금은 총 200만원으로 최우수 1명 50만원, 우수 2명 30만원, 장려 3명 20만원, 입선 10명 3만원이며, 현금과 거창 사랑 상품권으로 지급할 계획이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr