셀리버리, 난치성 자가면역장질환 크론병 치료제…"iCP-NI 캡슐제형 생산성공"

[아시아경제 유현석 기자] 셀리버리 셀리버리 268600 | 코스닥 증권정보 현재가 119,600 전일대비 900 등락률 -0.75% 거래량 202,836 전일가 120,500 2021.04.20 15:30 장마감 관련기사 셀리버리, 아토피 치료신약 연고제형 iCP-NI…"효능평가시험 미국서 돌입"셀리버리, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.54%셀리버리, 외국인 2만 1368주 순매수… 주가 -1.19% close 는 자가면역장질환 크론병(Chron’s disease: CD)의 치료신약으로 개발 중인 캡슐제형 iCP-NI가 위탁시험분석기관인 아이비디에서 효능 평가 시험에 돌입했다고 20일 밝혔다.

크론병은 체내 비정상적 면역반응에 의해 과도하게 발생한 염증성 싸이토카인이 주된 원인인 자가면역질환이다. 소화기 장관 gastrointestinal track) 전체에 걸쳐 나타나는 것이 특징이다. 복통, 설사 및 항문통증이 주요 증상이며 심한 경우 장이 좁아지는 현상인 장관협착과 장에 구멍이 뚫리는 장천공 등으로 인해 장 절제수술까지 해야 한다. 회복과 재발을 반복해 삶의 질을 저하시킨다. 치료를 위해선 스테로이드제제와 같은 면역계 교란을 일으킬 수 있는 일시적 증상완화제를 장기간 투여해야는 이유로 치료가 매우 어려운 난치성 자가면역질환이라는 것이 회사 측의 설명이다.

셀리버리의 자가면역질환치료제 개발책임자 김재현 박사는 "iCP-NI는 크론병 동물모델의 대장조직에서 장조직이 붓는 부종, 염증으로 인해 조직이 함몰되는 궤양 및 조직내 출혈로 인한 혈변을 유도하는 충혈현상을 71% 회복시키고 염증유도 면역 T 세포를 60% 감소시켰다"며 "크론병을 유발하는 강력한 주요 염증유발 싸이토카인인 티엔에프-알파 (TNF-α)와 인터루킨-6 (IL-6) 및 인터페론-감마 (IFN-γ)를 각각 64, 72, 97%까지 제어하면서 크론병 치료신약으로의 개발 가능성을 증명했다"고 말했다.

조대웅 셀리버리 대표는 "iCP-NI는 미국에서 항염증 약리물질로 개발이 완료된 상태에서 현재 임상 개발 진입을 목전에 두고 있다"며 "제형(formulation)의 변경과 적응증(indication)의 확장을 위해 진행한 크론병 효능평가시험에서 뛰어난 치료효능이 증명돼 프랑스의 전문 위탁분석기관에서 먹는 캡슐형 제제로 효능평가시험이 진행 중"이라고 말했다.

그는 "이번 iCP-NI의 캡슐제형 개발생산 성공은 크론병 환자의 복용 편의성을 높이고 강력한 항염증 제어효능을 통해 치료효과를 극대화 할 수 있다는 점에서 현재 특별한 치료제가 없는 상황에서 조기 임상개발 및 사업화에 큰 기대를 걸고있다"고 덧붙였다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr