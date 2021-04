[아시아경제 박종일 기자] 유덕열 동대문구청장이 20일 오전 동대문구보건소에서 아스트라제네카 백신을 접종받았다.

유덕열 구청장은 질병관리청의 지침에 따라 ‘동대문구 재난안전대책본부장’ 자격으로 백신을 우선 접종받았으며, 이상반응 없이 접종을 마쳤다.

유덕열 구청장은 “모든 주민이 안전하고 신속하게 백신을 접종 받을 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “집단 면역을 형성해 안전한 일상을 되찾을 수 있도록 백신 접종에 적극적인 참여 부탁드린다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr